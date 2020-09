Uzdolnieni młodzi szachiści MUKS Stoczek 45 Białystok na podium mistrzostw Polski

W mistrzostwach Polski w szachach szybkich rywalizowało 831 młodych szachistek i szachistów. MUKS Stoczek 45 Białystok reprezentowało 34 zawodników. Najlepiej wypadła Klara Szczotka, która zdobyła tytuł mistrzyni Polski w kategoriach wiekowej do lat 12. Natomiast brązowe medale wywalczyli Zuzanna Kalinowska do lat 18 i Oskar Chiszko do lat 8.

Na wysokich miejscach uplasowali się także inni szachiści MUKS Stoczek 45: 4. Krzysztof Wojtacha do lat 10; 6. Maciej Pytel do lat 18; 6. Monika Marcińczyk do lat 16; 8. Iwo Karolczuk do lat 14.

Z kolei w Mistrzostwach Polski w szachach błyskawicznych o medale walczyło 792 zawodników. MUKS Stoczek 45 Białystok reprezentowało 32 szachistów. Ponownie na najwyższym stopniu podium w mistrzostwach Polski do lat 12 zostając mistrzynią Polski stanęła Klara Szczotka. W kategorii do lat 8 mistrzem Polski został Oskar Chiszko. W pierwszej dziesiątce uplasowali się ponadto: 4. Zuzanna Kalinowska do lat 18; 4. Krzysztof Wojtacha do lat 10; 5. Jan Busiński do lat 8; 8. Iwo Karolczuk do lat 14; 9. Maja Garbowska do lat 14; 10. Filip Kudraszow do lat 10.