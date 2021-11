W gminie Ciechanowiec i Stawiski powstaną centra opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych

Centra opiekuńczo-mieszkalne powstaną po to, by wspierać dorosłe osoby niepełnosprawne. W ośrodkach będą mieć szansę na samodzielne i godne funkcjonowanie. Miejsce będzie w pełni dostosowane do ich potrzeb. Celem jest poprawa jakości ich życia w środowisku lokalnym i zapewnienie odpowiedniej opieki, dostosowanej do wieku i stanu zdrowia.

Powstanie ośrodków to również odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych. W czasie, gdy ich podopieczny będzie przebywać w centrum opiekuńczym, będą mieć czas na załatwienie swoich spraw. Co ważne, z Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne będą mogły skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodków.

