W Jagiellonii nie ma euforii po meczu z Legią, a jest tylko ciężka praca

Jagiellonia w trakcie przerw związanych z meczami reprezentacji Polski zawsze trenowała w mocno okrojonym składzie, spowodowanym powołaniami dużej grupy swoich zawodników do różnych reprezentacji. Tym razem jest inaczej. Tylko dwóch piłkarzy Jagiellonii nie trenuje z drużyną. Są to bramkarz Pavels Steibors powołany do reprezentacji Łotwy oraz Bartosz Bida powołany do zespołu U-21 trenowanej przez Czesława Michniewicza. Bida nie zagrał z Estonią (6:0 dla Polski w ramach eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy), a Steinbors nie puścił żadnej bramki w spotkaniu Łotwy z Andorą (0:0).

Steibors zagrał w reprezentacji

- Zwycięstwo z Legią, to z pewnością jest fantastyczny fundament, ale żeby iść dalej, musimy do naszej budowli, którą ciągle chcemy poprawiać, dokładać kolejne cegły. To jest tylko jeden z etapów. Kibicom może się wydawać, że obecnie mamy okres rozprężenia i luzu, a jest wręcz przeciwnie. Ten czas wykorzystujemy na to, żeby popracować i przygotować się na kolejne spotkania, które czekają nas po przerwie reprezentacyjnej. Zwycięstwem z Legią daliśmy kibicom jasny sygnał, żeby zapełnili nasz stadion podczas kolejnych spotkań - dodaje trener Bogdan Zając.

Także, na patrzenie w przyszłość, a nie wracanie do zwycięstwa nad Legią zwraca uwagę kapitan Żółto-Czerwonych Taras Romanczuk. - Oczywiście nastroje są dobre, bo takie być muszą. Nie ma jednak sensu żyć meczem z Legią. To jest już przeszłość, a my patrzymy na kolejne wyzwania. W piątek przyjedzie do nas Podbeskidzie, z którym czeka nas trudny mecz. „Górale” pokazali już w starciu z Cracovią, że stać ich na wiele. Musimy się maksymalnie przygotować, znać ich dobre oraz słabsze strony i umieć to wykorzystać - mówi Taras Romanczuk.