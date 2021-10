W Michałowie ma powstać centrum logistyczne dla organizacji, stowarzyszeń i lekarzy. Zorganizuje je WOŚP

W piątek rano, 29 października, burmistrz Michałowa Marek Nazarko wraz z aktywistami WOŚP jeździli po gminie oglądając miejsca, w jakich można by było zlokalizować centrum logistyczne. Chce je wybudować fundacja Jurka Owsiaka, aby organizacje, stowarzyszenia czy medycy, którzy chcą pomagać nielegalnym migrantom, miały swoją bazę. Jak poinformował burmistrz Michałowa, potrzebny jest niewielki teren, bo to centrum ma być kontenerowe – czyli zbudowane z kontenerów jakie są stawiane choćby na budowach.

- Jesteśmy samorządem maleńkim i mamy możliwości bardzo ograniczone, szczególnie osobowe, a spadało na nas tyle obowiązków, czy może bardziej zadań, z którymi nie mieliśmy do czynienia, my tutaj się poruszamy po nowej materii. Dlatego liczymy na pomoc stowarzyszeń, organizacji, bo oni mają doświadczenie przy tego rodzaju organizacji i działaniach. My tutaj udzielimy wszelkiej pomocy, która tu jest możliwa, ale liczymy też na pomoc innych samorządów, dlatego organizujemy to spotkanie – powiedział dziś burmistrz Marek Nazarko.