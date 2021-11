W Michałowie WOŚP uruchomił punkt pomocy humanitarnej. Pełną parą ruszy w poniedziałek

- Ten punkt ma być po to, aby otrzymać pomoc. Aby osoba, która jest przez nas nazwana wolontariuszem albo medykiem, którzy tutaj pracują jako Medycy na granicy, czy osoba związana z Polskim Czerwonym Krzyżem, czy osoby prywatnie działające, bo także tutaj one są i robią niesamowitą robotę, to są bardzo dzielni ludzie, żeby mogli o każdej porze dnia, przez 24 godziny na dobę, zapukać, pojawić się tutaj, skorzystać z pomocy - tłumaczył Jerzy Owsiak.

Punkt będzie działał całodobowo od poniedziałku 8 listopada. Medycy i aktywiści będą mogli tam zaopatrzyć się w leki, jedzenie, wodę, sprzęt medyczny przeznaczone dla imigrantów, którzy nielegalnie weszli na terytorium RP. Ale też sami ogrzać się i coś zjeść.

- Sytuacja wielu migrantów jest dramatyczna, zwłaszcza rodzin z dziećmi, co wymaga zorganizowania pilnej pomocy i opracowania odpowiednich procedur. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich od początku domagam się w związku z tą sytuacją respektowania praw człowieka i konwencji międzynarodowych. Doceniam inicjatywy i wysiłki organizacji pozarządowych niosących pomoc - podkreślał Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.