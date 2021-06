W Mrągowie modlą się o unicestwienie urządzeń i wież nowoczesnej technologii 5G

Na stronie internetowej parafii Świętego Rafała Kalinowskiego w Mrągowie znajdziemy ciekawe informacje dotyczące intencji mszalnych. W tygodniu 7 – 13 czerwca kilka razy odbędą się msze w intencji "O unicestwienie urządzeń i wież nowoczesnej technologii 5G".

Czy nowa technologia rzeczywiście jest tak niebezpieczna, by wymagała interwencji siły wyższej?

5G to skrót oznaczający piątą generację sieci komórkowej. W porównaniu z poprzednimi generacjami, sieć 5G ma dawać o wiele większą prędkość przekazywania danych i prawie niezauważalne opóźnienia oraz bardziej stabilne połączenia. 5G pozwoli podpiąć do Internetu ogromną liczbę dodatkowych urządzeń. Nowa technologia pozwoli podłączyć do sieci nawet milion urządzeń na kilometr kwadratowy.

Zobacz także: Prof. Ryszard Tadeusiewicz: Blaski i cienie sieci 5G

- Poziom pól elektromagnetycznych (PEM) w Polsce jest pod kontrolą - zapewniał niedawno Minister Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na pytania RPO z 2020 r., który w imieniu zaniepokojonych obywateli pytał o podwyższone przez Ministra Zdrowia normy dopuszczalnego promieniowania.