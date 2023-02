W ostatni weekend lutego pierwsze Targi Pracy w Suwałki Plaza

Wiele ofert pracy w jednym miejscu, do tego możliwość osobistego spotkania z pracodawcą czy kandydatem na pracownika. W piątek i sobotę, 24-25 lutego w Centrum Handlowym Plaza odbędą się Targi Pracy. Warto mieć ze sobą przygotowane CV.

Suwalczanie oraz mieszkańcy Augustowa, Sejn, Olecka, Gołdapi i Ełku, którzy szukają pracy lub myślą o jej zmianie powinni odwiedzić w ostatni weekend lutego Centrum Handlowe Plaza. W galerii zaprezentują się firmy z Suwałk i okolic, które poszukują pracowników.

Targi pracy organizujemy cyklicznie w Białymstoku, od lat cieszą się one ogromną popularnością zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających. Nic dziwnego, bo z jednej strony to świetna okazja, by pozyskać odpowiedniego pracownika, z drugiej – by znaleźć wymarzoną pracę. Na targi warto zabrać przygotowane wcześniej CV.

Z Targów Pracy w Suwałkach skorzystają również ci, którzy nie szukają ofert na konkretnych stanowiskach. Na każdym stoisku będzie można uzyskać szczegółowe informacje o działalności danej firmy, zasadach rekrutacji i wymaganiach stawianych podczas naboru. Targi Pracy to doskonała okazja, by poznać warunki pracy, wysokość wynagrodzenia czy benefity, które oferują firmy z okolic.