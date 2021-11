W Puszczy Białowieskiej jest już kilka milionów martwych drzew. Widok apokaliptyczny - alarmuje dyrektor Lasów Państwowych

Jakie znaczenie ma Puszcza Białowieska dla leśników?

Puszcza Białowieska zawsze była chlubą polskiego leśnictwa i Polski. Wielką dumą i zaszczytem była możliwość pracy w tym olbrzymim lesie, dlatego tak wielu znanych przyrodników szczyciło się wpisaniem do życiorysu epizodu białowieskiego, czego przykładami mogą być profesorowie Paczoski, Karpiński, Włoczewski i wielu innych. Puszcza Białowieska jest unikatowa. Jej świetność to m.in. piękne drzewostany, ale o niektórych można powiedzieć, że... były. Do niedawna zachwyt wzbudzał puszczański świerk, o którym to pisał w swoim dziele Jan Miklaszewski - uznanym w 1929 w Paryżu za najwybitniejsze dzieło piśmiennictwa fachowego - iż świerk białowieski przewyższa nawet tego z Karpat - z miejsca uznanego za jego ojczyznę. Dzieło to nosiło nazwę „Lasy i leśnictwo w Polsce”. Jednak puszcza, jak każdy żywy organizm, narażona jest na liczne niebezpieczeństwa. Do najgroźniejszych z nich należy kornik drukarz.