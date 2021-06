W Śniadecji został zniesiony zakaz odwiedzin. Nie wszystkie podlaskie szpitale decydują się na taki krok

W wyjątkowych sytuacjach w szpitalu można odwiedzić pacjentów ciężko chorych, oczywiście po przejściu odpowiednich procedur. Trzeba złożyć podanie.

Odwiedzin w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach, póki co, nie będzie. Dyrektor Adam Szałanda mówi, że na to jest zdecydowanie za wcześnie, ponieważ wciąż wielu hospitalizowanych jest zakażonych. - Analizujemy sytuację, jeśli zmieni się to poluzujemy obostrzenia - zapewnia. Póki co, decyzje są indywidualne i podejmuje je ordynator oddziału. Wyraża zgodę na odwiedziny jeśli np. stan pacjenta wymaga kontaktu z rodziną.

Kwestie szczepień nie mają i nie będą miały znaczenia przy podejmowaniu decyzji o odwiedzinach, ponieważ nie są obowiązkowe. Trudno więc, zdaniem dyrektora, uzależniać od nich decyzję czy ktoś będzie mógł wejść do szpitala czy nie.

Zdaniem prof. Joanny Zajkowskiej, niektóre oddziały mogą się już otwierać dla odwiedzających, ale ważne jest postawienie rozsądnych warunków.

- Osoby odwiedzające powinny dostosować się do reżimu sanitarnego, być zaszczepione, wejść na teren szpitala w maseczce, wypełnić stosowną ankietę. Wejść w określonych godzinach. Wszyscy przymierzają się do zniesienie zakazu odwiedzin, ale to musi być odpowiedzialna decyzja. Potrzebna jest gwarancja, że osoby postronne nie wniosą do szpitala wirusa - uważa prof. Zajkowska, podlaski wojewódzki konsultant ds. epidemiologii.