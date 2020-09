W sobotę gala boksu zawodowego Chorten Boxing Show IV. W walce wieczoru zobaczymy byłego mistrza Afryki i Przemysława Smile Gorgonia

Jednak zanim na ring, usytuowany w hali białostockiego lodowiska, wyjdą bokserzy zawodowi zobaczymy pojedynku boksu olimpijskiego. To już tradycja wszelkich gal organizowanych przez Dariusza Snarskiego, który kładzie także duży nacisk na rozwój pięściarstwa olimpijskiego, jak również promocję młodych zawodników wywodzących się z naszego regionu.

Natomiast w walkach boksu zawodowego dojdzie do starć Jakuba Sosińskiego (2-1-0) z Konradem Cupriakiem (0-1-0), Andrzej Szkuty (0-1-1) Tomaszem Lisem (0-1-0). Szkuta najpierw miał walczyć z Krzysztofem Włodarczykiem, a miał być to rewanż za walkę w Staklowej Woli. Niestety, zawodnik Chorten Boxing Production w niedzielę wieczorem uległ wypadkowi, a obrażenia których doznał nie pozwalaja mu na walkę podczas Chorten Boxing Show IV.

– W dwóch, głównych walkach w sobotni wieczór wystąpią Michał Olaś (10-0-0, 9 ko), który spotka sie z Bośniakiem Elvisem Smajlovicem (11-10-2, 6 ko). Rywal Olasia w 2018 roku walczył o pas WBC Internationa Youth z Tahirem Kahrovicem – mówi Dariusz Snarski.

MichałOlaś to mistrz Polski oraz ligi World Series of Boxing, rozpoczynający karierę w Stanach Zjednoczonych.

Walką wieczoru - jak już pisaliśmy - zakontraktowaną na 8 rund będzie pojedynek Przemysława SMILE Gorgonia (10-6-1, 5 ko) z Chorten Boxing Production z byłym mistrzem Afryki, urodzonym w Ugandzie Faroukiem Malingumu Daku (21-17-1 9 ko).

Przypomnijmy tylko, że Przemysław Smile Gorgoń ostatnio pokonał, 20 czerwca Patryka Szymańskiego (20-4-0, 10 ko). To będzie wyjątkowa walka na potężne ciosy.

Ceremonia ważenia pięściarzy odbędzie się w piątek, 4 września o godzinie 16 w Galerii Jurowiecka.