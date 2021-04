W sobotę Lowlandersi grają z Warsaw Mets. Pierwszy mecz nowego sezonu

Drużynę z Białegostoku w nowym sezonie poprowadzi duet trenerów Troy Baker oraz Allen Wahstrom, pomagać im będą: Damian Kołpak, Mikołaj Pawlaczyk oraz Olaf Moczydłowski.

W drużynie zobaczymy też nowych graczy z zagranicy, pochodzący z USA Derrick Evans, który poprowadzi ofensywę i Jamie Cumberbatch, Benjamin Lolmede (Francja), Sarunas Tiskus (Litwa), Yan Khalimon (Białoruś) oraz Igor Bayar (Białoruś).

Z polskich klubów przyszli: Eryk Paszkiewicz (Warsaw Eagles) i Łukasz Lau (Dragons Wieliczka).

- Łącznie mamy 40 wychowanków, więc można się cieszyć, że trzon drużyny to ludzie stąd, z Białegostoku. Dzięki jednemu z lepszych w kraju programów juniorskich mamy w drużynie 25 zawodników do 21 roku życia, a to dobry prognostyk na przyszłość. Nie są to jakieś żółtodzioby, a chłopcy, którzy grają w futbol po 3-4 lata. Czas najwyższy, żeby zaczęli wchodzić na wyższy poziom, grając częściej. Dodając do tego 30 doświadczonych zawodników, mamy naprawdę ciekawy skład, który wierzę, że będzie potrafił zamieszać w lidze. Nasz cel co roku jest ten sam i nie będę owijał w bawełnę, gramy o Mistrzostwo Polsk. - mówi prezes białostoczan, Piotr Morko.

Oprócz Lowlanders i Mets w lidze zagrają Bydgoszcz Archers, Silesia Rebels Katowice, Tychy Falcons, Kraków Kings, Warsaw Eagles. Finał rozgrywek zaplanowany jest na 17 lipca. Mecz rozpocznie się o 13.00 na bocznym boisku Stadionu Miejskiego. Ze względu na ograniczenia, obecność kibiców jest niemożliwa. Transmisja z meczu na kanale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=y5EAxbdhFb4