W weekend Białystok opanują kolarze. Odbędą się dwa wyścigi Orlen Wyścig Narodów i Orlen Lang Team Race

Na kolarzy w sobotę czekać będzie ponad 143-kilometrowa trasa, prowadząca z Białegostoku (start ul. Wiosenna godz. 11.45) przez Dobrzyniewo Fabryczne, Rudą, Tykocin, Jeżewo Stare, Kropiewnicę Gajki, Sokoły, Łapy i Pomigacze. Dzień później do pokonania będą 124 kilometry. Kolarze wystartują z ul. Wiosennej o 9.30. Pojadą m.in. przez Rędziany, Tykocin i Zawady. Meta obu etapów została zaplanowana przy Al. Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, gdzie 12 lat temu po raz ostatni finiszował Tour de Pologne (sobota - ok. 15.00, niedziela ok. 12.20)

Na starcie ORLEN Wyścigu Narodów pojawi się 25 ekip. To będą pierwsze w sezonie zawody z prestiżowego cyklu dla najlepszych młodzieżowców świata UCI Nations Cup.

W niedzielę zaś pojada amatorzy w ORLEN Lang Team Race. Początek o godz. 14, finisz ok. 17 na Alei J. Piłsudskiego.