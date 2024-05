W Wysokiem Mazowieckiem powstanie nowa hala sportowa. Całkowita wartość inwestycji to 6,2 mln zł

Urząd Miejski w Wysokiem Mazowieckiem poinformował, że będzie to wielofunkcyjny kompleks sportowo – rekreacyjny o wymiarach boiska 40 m x 20 m z zadaszeniem łukowym hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową obejmującego budynek hali sportowej z wyposażeniem w strzelnicę laserową – 4 stanowiska i wyposażeniem sportowym, scenę z wykładziną ochronną, łącznik między szkołą a nowo powstałym obiektem i zapleczem techniczno – socjalnym. Boisko będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną oraz w tenisa ziemnego.

W czerwcu 2023r podpisana została umowa z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie tego zadania. Całkowita wartość zadania to prawie 6,2 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie wynosi 2,8 mln zł. Środki własne miasta to ok. 3,4 mln zł. Łącznie do miasta wpłynęło cztery oferty na realizację zadania. Najwyższą, bowiem ponad 7 mln zł złożyła firma z Wrocławia LK Inwest spółka z o.o. Najtańszą ponad 6 mln zł ofertę złożyła firma Remont-Bud z Szepietowa. Ostatecznie do realizacji inwestycji wybrano firmę Zakład Budowlany Stanisław Mączyński z Wysokiego Mazowieckiego, która złożyła ofertę w wysokości blisko 6,2 mln zł.