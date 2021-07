Warmińsko-mazurska policja ma 64 nowych funkcjonariuszy. Wśród nich jest 16 kobiet [ZDJĘCIA] Jakub Laskowski

Nowi policjanci zasilili szeregi warmińsko-mazurskiej Policji. Tym razem „służyć wiernie Narodowi” uroczyście ślubowało 64 funkcjonariuszy. To trzecie ślubowanie w tym roku, po którym liczba wolnych miejsc do podjęcia służby w tym garnizonie zmalała do około 40.