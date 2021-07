Wejsuny. Kierowca po narkotykach z impetem wjechał w przechodniów. Oboje w poważnym stanie trafili do szpitala

Do bardzo poważnego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek przed godz. 13.00 w miejscowości Wejsuny, gm. Ruciane – Nida. Na prostym odcinku drogi kierujący pojazdem marki Citroen nagle skręcił w prawo i uderzył w kobietę i mężczyznę, którzy stali z rowerami na poboczu. Oboje w ciężkim stanie trafili do szpitala. Kobieta przetransportowana została śmigłowcem. Poszkodowani w tym wypadku to mieszkańcy Warszawy w wieku 37 i 38 lat.

Za kierownicą tego auta siedział 34-letni mieszkaniec Pisza. Kierujący pojazdem marki Citroen jechał z przyczepką, na której była łódka. Mężczyzna był trzeźwy, ale badanie testerem na zawartość narkotyków wykazało, że kierujący był pod działaniem amfetaminy. W tej sytuacji pobrana mu została krew do dalszych badań. W jego samochodzie policjanci znaleźli woreczek strunowy z zawartością białego proszku, który okazał się amfetaminą. Kierowca citroena został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Po zebraniu materiału dowodowego przez śledczych zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego. Kierując samochodem marki Citroen znajdował się pod wpływem amfetaminy. Przejeżdżając przez teren zabudowany nie zachował szczególnej ostrożności, niewłaściwie obserwował drogę i nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych. W konsekwencji stracił panowanie nad autem i uderzył w rowerzystów prawidłowo stojących na poboczu. W wyniku uderzenia kobieta i mężczyzna doznali poważnych obrażeń ciała.