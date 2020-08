Wigry Suwałki. Na początek II ligi starcie z Olimpią Elbląg

- Jestem zadowolony ze stanu kadry. Nie brakuje tu doświadczenia, ani tym bardziej młodej krwi. Co ważne, widać że z każdym kolejnym dniem, szatnia coraz bardziej się jednoczy. Świadomość tego, że mamy wspólny cel jest bardzo istotna - powiedział Dawid Szulczek, trener Wigier. - Chciałbym, aby w Wigrach była grupa ludzi, która wiąże z tym klubem przyszłość. Naturalne, że kilku zawodników może trafić po sezonie do wyższej ligi. Wigry mają im w tym pomóc. W taki sposób budowaliśmy również zespół na obecny sezon.

W drużynie doszło do zmian kadrowych, ale wydaje się, że po spadku nie została znacząco osłabiona. A dołączenie takich zawodników jak Kamil Adamek (powrót po trzech latach), bramkarz Hieronim Zoch (powrót po roku), czy mający za sobą bogatą przeszłość w ekstraklasie Bartłomiej Babiarz może stawiać suwalczan w gronie silniejszych drużyn rozgrywek.

Czy Wigry już w pierwszym sezonie po spadku będą się starały o powrót na zaplecze ekstraklasy? Trener Szulczek wcześniej mówił, że ustalił z zarządem, że na wywalczenie awansu dają sobie dwa sezony.

- Cele na najbliższy sezon podzieliliśmy na kilka etapów - tłumaczy Szulczek. - Ten najbliższy to pierwszy mecz ligowy z Olimpią Elbląg. Kolejny cel dotyczy tego, w którym miejscu znajdziemy się w grudniu. Oczywiście, chcemy grać o jak najwyższe cele. Mamy do tego zdeterminowanych zawodników, chcących udowodnić swoją wartość. Ja ze swojej strony mogę zapewnić, że do każdego meczu będziemy bardzo dobrze przygotowani. Oczekuję od swoich zawodników sto procent zaangażowania w każdym momencie – zarówno w meczu, jak i podczas treningu. Tylko wtedy, wszystkie inne rzeczy dotyczące planu i taktyki na mecz będą miały sens. W tym sezonie czeka nas 36 ciężkich spotkań. Musimy wygrać przynajmniej 20 z nich, aby osiągnąć swój cel.