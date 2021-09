Wigry Suwałki. Po porażce z Legią Warszawa czas na ligę i mecz z rezerwami Śląska Wrocław.

Po pucharowym meczu, mimo porażki Wigier, zespół komplementował trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz. - Wigry grały dobre spotkanie, grając w podobnym ustawieniu co my w lidze i w europejskich pucharach - mówił szkoleniowiec mistrza Polski. Teraz przed suwalczanami wyłącznie już liga, a w niedzielę spotkanie ze Śląskiem II Wrocław (godz. 15). Tak się złożyło, że suwalczanie grają ostatnio z samymi tuzami polskiego futbolu. Ostatnie mecze Wigier to spotkanie ligowe z Ruchem Chorzów (0:1), pucharowe z Legią Warszawa (1:3). - Teraz zagramy z drugim Śląskiem, mamy szansę na dobry wynik. Musimy w niedzielę wygrać i patrzeć już w górę tabeli - uważa trener Wigier Dawid Szulczek. Do zespołu powraca już Rafał Grzelak, zaczął trenować Robert Bartczak. - W październiku powinni już wszyscy kontuzjowani piłkarze wrócić do gry - mówi szkoleniowiec Wigier.