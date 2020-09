Wigry Suwałki. Przed Wigrami pierwszy w sezonie ligowym wyjazd

Po ostatnim smutnym sezonie, gdy suwalski zespół zaliczył spadek z I ligi w klubie w końcu poprawiły się nastroje. Zwycięstwo 2:1 u siebie na inaugurację II ligi z Olimpią Elbląg nastraja optymistycznie przed kolejnymi spotkaniami.

- To było dla nas bardzo ważne zwycięstwo i trzy punkty, które tylko potwierdziło, że zmierzamy w dobrym kierunku - twierdzi Dawid Szulczek, trener Wigier.

Poprzeczka idzie w górę, gdyż przed Wigrami wyjazd do Błękitnych Stargard. Sobotni rywal podopiecznych Szulczka to solidny drugoligowiec, który na tym poziomie występuje od sezonu 2013/14. Natomiast w rozgrywkach Pucharu Polski zespół ten był zdolny do dużych niespodzianek. W sezonie 2014/15 wręcz był rewelacją pucharu, bo dotarł aż do półfinału, gdzie został wyeliminowany przez Lecha Poznań (wygrana 3:0 u siebie i porażka po dogrywce 1:5 na wyjeździe). W tamtej edycji wyższość drugoligowca musiały uznać takie zespoły jak Cracovia i GKS Tychy. Z kolei W sezonie 2015/16 w pierwszej rundzie Błękitni wyeliminowali Termalikę Nieciecza, a rok temu okazali się lepsi od Wisły Kraków (wygrana u siebie 2:1), Sandecji Nowy Sącz (wygrana 3:0) i zatrzymali się dopiero w 1/8 finału po przegranej 1:2 ze Stalą Mielec.