WKU w Białymstoku przeżywa oblężenie kandydatów do służby. Wszyscy chcą pomóc bronić polskiej granicy Martyna Tochwin

W ostatnim czasie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku zgłasza się coraz więcej osób zainteresowanych służbą wojskową. To poruszenie ma związek z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Zainteresowanie służbą jest tak duże, że WKU wydłużyła nawet godziny pracy. Wszystko po to, aby potencjalni kandydaci mogli uzyskać szczegółowe informacje o rekrutacji.