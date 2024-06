Woj. warmińsko-mazurskie - kąpieliska otwarte 4.06.2024. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Sprawdź, które kąpieliska w województwie warmińsko-mazurskim 4.06.2024 są czynne. W naszym kraju sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Nie oznacza to jednak, że każde kąpielisko otwierane jest już 1 czerwca, a zamykane 30 września. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Przekazujemy także informacje na temat dodatkowych atrakcji czy godzin otwarcia.

Kąpielisko Nr 2 Plaża Miejska

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 3.09.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Olsztyn, Kapitańska 23

Olsztyn

warmińsko-mazurskie

Olsztyn, Kapitańska 23 Olsztyn warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Ukiel

Długość lini brzegowej: 170m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Nr 1 Plaża Miejska

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 3.09.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Olsztyn, Kapitańska 23

Olsztyn

warmińsko-mazurskie

Olsztyn, Kapitańska 23 Olsztyn warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Ukiel

Długość lini brzegowej: 76m

Dodatkowe informacje: wyróżnienia, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Skanda

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 3.09.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Olsztyn, Plażowa

Olsztyn

warmińsko-mazurskie

Olsztyn, Plażowa Olsztyn warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Skanda

Długość lini brzegowej: 25m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Swobodna Kąpielisko Miejskie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Swobodna, Swobodna

Swobodna

warmińsko-mazurskie

Swobodna, Swobodna Swobodna warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Limajno

Długość lini brzegowej: 40m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2024 - 30/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.06.2024 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.05.2024

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rukławki, działka nr 144/2, obręb 24 Wilimy

Rukławki

warmińsko-mazurskie

Rukławki, działka nr 144/2, obręb 24 Wilimy Rukławki warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Dadaj

Długość lini brzegowej: 57m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w m. Kretowiny dział.nr 355/4 (jez. Narie), obręb Bogaczewo, na wys. dział.nr 724/1i731/2

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kretowiny, Kretowiny

Kretowiny

warmińsko-mazurskie

Kretowiny, Kretowiny Kretowiny warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Narie

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Nr 2

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ostróda, Piaskowa

Ostróda

warmińsko-mazurskie

Ostróda, Piaskowa Ostróda warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Sajmino

Długość lini brzegowej: 99m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w miejscowości Wałdowo 48 na wodach jeziora Drwęckiego

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 5/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.08.2023

Godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

Adres:

Wałdowo, Wałdowo 48

Wałdowo

warmińsko-mazurskie

Wałdowo, Wałdowo 48 Wałdowo warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Drwęckie

Długość lini brzegowej: 47m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 1 nad jeziorem Bartężek w Tardzie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2024 - 22/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 3.06.2024 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.05.2024

Godziny otwarcia: 09:30 - 18:30

Adres:

Tarda, Tarda

Tarda

warmińsko-mazurskie

Tarda, Tarda Tarda warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Bartężek

Długość lini brzegowej: 18m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.08.2023 Temperatura powietrza: 34°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 15 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

Adres:

Kulka, Kulka 9

Kulka

warmińsko-mazurskie

Kulka, Kulka 9 Kulka warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Łęsk

Długość lini brzegowej: 20m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 2 nad jeziorem Ilińsk w Wińcu

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 27/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.08.2023 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Zatoka Leśna, Zatoka Leśna 5

Zatoka Leśna

warmińsko-mazurskie

Zatoka Leśna, Zatoka Leśna 5 Zatoka Leśna warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Ilińsk

Długość lini brzegowej: 25m

Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko miejskie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Wielochowo, Wielochowo

Wielochowo

warmińsko-mazurskie

Wielochowo, Wielochowo Wielochowo warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Wielochowskie

Długość lini brzegowej: 150m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Czos przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 11 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Mrągowo, Jaszczurcza Góra 6

Mrągowo

warmińsko-mazurskie

Mrągowo, Jaszczurcza Góra 6 Mrągowo warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Czos

Długość lini brzegowej: 63m

Dodatkowe informacje: strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Miejskie Iława-Kajki

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Iława, Kajki

Iława

warmińsko-mazurskie

Iława, Kajki Iława warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Jeziorak

Długość lini brzegowej: 90m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na Jeziorze Mikołajskim przy ul. Okrężnej w Mikołajkach

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Mikołajki, Okrężna

Mikołajki

warmińsko-mazurskie

Mikołajki, Okrężna Mikołajki warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Mikołajskie

Długość lini brzegowej: 70m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Ołów w Rynie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ryn, Cicha

Ryn

warmińsko-mazurskie

Ryn, Cicha Ryn warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Ołów

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Przy Plaży Miejskiej

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres: Lidzbark

warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Lidzbarskie

Długość lini brzegowej: brak danych

Kąpielisko: Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy AWF Warszawa

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 20/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Piękna Góra, Piękna Góra 9

Piękna Góra

warmińsko-mazurskie

Piękna Góra, Piękna Góra 9 Piękna Góra warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Kisajno

Długość lini brzegowej: 80m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Gwarek

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 20/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Piękna Góra, Piękna Góra 7

Piękna Góra

warmińsko-mazurskie

Piękna Góra, Piękna Góra 7 Piękna Góra warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Tajty

Długość lini brzegowej: 44m

Dodatkowe informacje: na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (COS-OPO)

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Giżycko, Moniuszki 22

Giżycko

warmińsko-mazurskie

Giżycko, Moniuszki 22 Giżycko warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Kisajno

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko miejskie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 9.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Giżycko, Kolejowa

Giżycko

warmińsko-mazurskie

Giżycko, Kolejowa Giżycko warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Niegocin

Długość lini brzegowej: 132m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Mamry

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: 10:30 - 18:00

Adres:

Węgorzewo, Braci Ejsmontów 8

Węgorzewo

warmińsko-mazurskie

Węgorzewo, Braci Ejsmontów 8 Węgorzewo warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Mamry

Długość lini brzegowej: 96m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Camp Junior Kruklanki

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kruklanki, Wczasowa 54

Kruklanki

warmińsko-mazurskie

Kruklanki, Wczasowa 54 Kruklanki warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Gołdopiwo

Długość lini brzegowej: 20m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Baza Obozowa Hufca ZHP Otwock w Przerwankach

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 10/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 10.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Przerwanki, Przerwanki

Przerwanki

warmińsko-mazurskie

Przerwanki, Przerwanki Przerwanki warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Gołdopiwo

Długość lini brzegowej: 10m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 2

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ełk, Kolbego

Ełk

warmińsko-mazurskie

Ełk, Kolbego Ełk warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Ełckie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 1

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ełk, Parkowa

Ełk

warmińsko-mazurskie

Ełk, Parkowa Ełk warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Ełckie

Długość lini brzegowej: 70m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Miejska OSiR

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 16.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Gołdap, Promenada Zdrojowa 14

Gołdap

warmińsko-mazurskie

Gołdap, Promenada Zdrojowa 14 Gołdap warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Gołdap

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: SKOCZNIA

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 1.09.2023 Temperatura powietrza: 0°C Temperatura wody: 0°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Olecko, Olecko

Olecko

warmińsko-mazurskie

Olecko, Olecko Olecko warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Oleckie Wielkie

Długość lini brzegowej: 40m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska?

Kąpielisko to wydzielony fragment wód powierzchniowych, który przeznaczony jest do kąpieli w celach rekreacyjnych. W takich miejscach możesz bezpiecznie spędzać czas. Jeśli wybierasz się na kąpielisko w gorący dzień koniecznie zabierz ze sobą okrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, koc, ręcznik, a także krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach, by się nawadniać.

