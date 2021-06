Województwo białostockie, suwalskie i łomżyńskie w czasach PRL. Wyjątkowe zdjęcia z epoki dd

Zobacz galerię (59 zdjęć) Województwo białostockie, suwalskie i łomżyńskie w czasach PRL. Wyjątkowe zdjęcia z epoki Archiwum Gazety Współczesnej Zobacz galerię (59 zdjęć)

Dawno, dawno temu nasz region składał się z trzech województw: białostockiego, suwalskiego i łomżyńskiego. Zmieniło się to po reformie administracyjnej w 1999 roku, kiedy to większość powiatów z województw łomżyńskiego i suwalskiego włączono do nowo powstałego województwa podlaskiego.