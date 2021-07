Województwo warmińsko-mazurskie - szczepienia. Ile jest zaszczepionych osób - 7.07.2021?

NOWE Luksusowe mieszkanie Zbigniewa Bońka w Rzymie. Cztery sypialnie na 200 mkw! Tak żyje prezes PZPN. Mamy prywatne zdjęcia 7.07

Luksusowe mieszkanie Zbigniewa Bońka w Rzymie. Prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy nie wygrali żadnego meczu i od razu odpadli z mistrzostw. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się za to pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu. Oto szczegóły!