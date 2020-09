Wojownicy Maryi spotkali się w Drohiczynie (zdjęcia)

Przybyłych powitali kolejno ks. Rektor Tadeusz Syczewski oraz ks. Proboszcz katedry Wiesław Niemyjski wprowadzając w spotkanie i zapraszając do modlitwy różańcowej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Zobacz także: Dziewice konsekrowane na Podlasiu i w Polsce. Ile ich jest, kim są, jak można zostać dziewicą konsekrowaną

Podczas spotkania został m. in. przedstawiony kodeks wyjaśniający jak można zostać wojownikiem Maryi. Jak przejść przez formację, jak zostać dopuszczonym do pasowania i prowadzić formację permanentną. Odmawiać codziennie różaniec, odbyć 33 dniowe rekolekcje przygotowujące do zawierzenia Jezusowi przez Maryję, brać czynny udział w życiu sakramentalnym, uczestniczyć w nabożeństwach wynagradzających, czynić akty pokutne, czy czynnie uczestniczyć w życiu Kościoła.

Eucharystia, której przewodniczył O. Dominik, wraz ze słowem, modlitwą za mężczyzn oraz piętnastominutowa adoracja w ciszy była zwieńczeniem dnia skupienia i jednocześnie konkretnym zaproszeniem do wchodzenia w formację we wspólnocie.