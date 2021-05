Wójt gminy Siemiatycze jest chory na COVID-19. Trafił do szpitala. Radni na kwarantannie

Wszyscy pracownicy urzędu skierowani przez sanepid na kwarantannę pracują zdalnie i w poniedziałek mają wrócić do pracy na miejscu w urzędzie.

- Myślę, że obecnie urząd funkcjonuje w miarę normalnie. Nasi petenci nawet nie odczują tych zmian - zapewnia Teresa Korolczuk. - Jesteśmy cały czas otwarci. Można do nas przychodzić, oczywiście w maseczkach, po dezynfekcji rąk.

Gmina Siemiatycze szczyci się tym, że nie zamykała się na klientów w okresach wzrostu zakażeń. Do budynku gminy można było i nadal można swobodnie wejść i załatwić sprawę. Czy po zakażeniu koronawirusem wójta i masowej kwarantannie radnych i pracowników urzędu coś się zmieni?

- O tym zadecyduje wójt, gdy wróci do pracy - mówi zastępczyni wójta. - Myślę jednak, że trzeba się otwierać na petentów. Nie tylko my pracujemy w okresie pandemii. Robią to np. pracownicy sklepów, aptek. Trzeba tylko zachować ostrożność i stosować reżim sanitarny.