Wschodnia obwodnica Augustowa w ramach DK 16. Trwają konsultacje w sprawie jej przebiegu. Tiry znowu pojadą przez Puszczę Augustowską

Obwodnica Augustowa to element szerszego zadania obejmującego modernizację całego ciągu DK16 między Augustowem, a granicą państwa w Ogrodnikach. Droga zyska na całej długości szerokość minimum 7 metrów oraz nośność 11,5 tony na oś, co umożliwi wykorzystanie jej do ruchu cięższego niż obecnie. To oznacza, że na trasę wiodąca przez Puszczę Augustowską powrócą tiry, które od ponad dwóch dekad korzystają z dk8, S8 i przejścia granicznego w Budzisku. Tym samym omijają Augustów od zachodu.

By po modernizacji DK16 - od przejścia w Ogrodnikach do Augustowa - ciężarówki nie wjeżdżały do uzdrowiska, drogowcy zaplanowali południowo-wschodnią obwodnicę letniej stolicy województwa podlaskiego. Analizowane są różne warianty, m.in. ten najdłuższy, który na początku ubiegłego roku przedstawił burmistrz Augustowa (tzw. wariant samorządowy). Obecnie zakończono prace nad uproszczonym "Studium korytarzowym oraz nad analizą i prognozą ruchu".