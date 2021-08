Wycieczki rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 21 - 22 sierpnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Wycieczki rowerowe po woj. warmińsko-mazurskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 21 sierpnia w woj. warmińsko-mazurskim ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 22 sierpnia w woj. warmińsko-mazurskim ma być 20°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%.

Początek trasy: Orzysz

Stopień trudności: 2

Dystans: 60,98 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podjazdów: 1 341 m

Suma zjazdów: 1 293 m

Trasę dla rowerzystów poleca Kanczi_waw

Odcinek rozpoczynamy w Kruklankach. Mimo początkowej kiepskiej pogody i dosyć późnego wyjazdu (około 11) uznaliśmy, że warto trochę się przemieścić. Wstępny plan był taki, żeby dojechać do Czerwonego Dworu i przenocować na jednym z dwóch pól namiotowych znajdujących się nad tamtejszym jeziorem, jednak po krótkim odpoczynku i poprawie pogody stwierdziliśmy, że warto zrobić dłuższy odcinek.

Opis trasy w skrócie: do Puszczy Boreckiej prowadzi dosyć kiepski asfalt, a następnie w samej puszczy trochę kocich łbów i typowa leśna utwardzona droga. Następnie, jakieś 5 km przed Czerwonym Dworem, zaczyna się dosyć ładny asfalt (od tego momentu teren robi się lekko pagórkowaty), który prowadzi aż do samej Rospudy. Bardziej szczegółowy opis trasy znajdziecie pod zdjęciami.

UWAGA! Od okolic Kruklanek aż do Puszczy Boreckiej i także w samej puszczy prowadzi zielony szlak "Legendy". Osobiście nie radzę trzymać się tego szlaku, bo jest strasznie pokręcony i jest wg mnie w nim sporo błędów oznakowań, na pewno nie spowodowanych chuligaństwem. Np. w pewnym momencie na skrzyżowaniu złożonym z trzech dróg szlak ten prowadzi na wszystkie te 3 drogi!

Nawiguj