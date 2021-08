Wycieczki rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 28 - 29 sierpnia? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rowerem po woj. warmińsko-mazurskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 28 sierpnia w woj. warmińsko-mazurskim ma być 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 29 sierpnia w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 17°C do 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Ujście Nogatu

Początek trasy: Zalewo

Stopień trudności: 1

Dystans: 143,52 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 431 m

Suma zjazdów: 340 m

Max_c74 poleca tę trasę

Wycieczka rowerowa do Rezerwatu Ujście Nogatu. Celem wycieczki były Złota Wyspa i Wyspa Kępa, które o tej porze roku tętnią życiem. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze kilka innych ciekawych miejsc, które warto również odwiedzić w drodze powrotnej do Gdyni. Polecam tą wycieczkę.

