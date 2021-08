Wycieczki rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 28 - 29 sierpnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Ścieżki rowerowe po woj. warmińsko-mazurskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 28 sierpnia w woj. warmińsko-mazurskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 29 sierpnia w woj. warmińsko-mazurskim ma być od nan°C do nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%.

Początek trasy: Ostróda

Stopień trudności: 1

Dystans: 38,57 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podjazdów: 143 m

Suma zjazdów: 204 m

Trasę dla rowerzystów poleca Pelipek

Podróż z Pieniężna do Braniewa szlakiem Gren Velo.

Trasa głównie "z górki". Większość to drogi asfaltowe o niewielkim natężeniu ruchu, część to szutry dobrze znane z innych odcinków Green Velo.

Pomiędzy Braniewem a Pieniężnem kursuje szynobus, którym można wrócić na miejsce startu.

Trasę szczególnie polecam dla rodzin z dziećmi.

UWAGA! Jedyne MOR, jakie są na tym odcinku, to Pieniężno i Braniewo.

