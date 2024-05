Wycieczki rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozważasz trasę rowerową w woj. warmińsko-mazurskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. warmińsko-mazurskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 14°C do 25°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 49%. W niedzielę 02 czerwca w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 16°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 11% do 87%. 🚲 Trasa rowerowa: 100ówka wokół Jeziora Śniardwy Początek trasy: Ryn

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,52 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 596 m

Suma zjazdów: 604 m GR3miasto poleca tę trasę

Śniardwy, to największe polodowcowe jezioro w Polsce. Choć akwen liczy ponad sto kilometrów kwadratowych powierzchni, to nie należy on do najłatwiejszych obszarów dla sportów i turystyki, jak się okazuje rowerowej także. Wokół jeziora prowadzi wiele dróg leśnych i gruntowych przecinających malownicze łąki i pola, którymi poprowadzone są różne szlaki, jednak żaden z nich nie wyznacza pełnej pętli wokół akwenu. I choć opracowana przez nas trasa zakładała jak najbezpieczniejszy przejazd, to i tak miejscami zmuszeni byliśmy wyjechać na ruchliwą szosę. Ogólnie rzecz biorąc, trasa była ciekawa, ale nie na tyle by ją powtórzyć. …Jezioro Śniardwy zaliczone.

🚲 Trasa rowerowa: Wydminy - Miłki - Nowe Guty - Orzysz - Wydminy - 86 km Początek trasy: Węgorzewo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,7 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 3 007 m

Suma zjazdów: 3 049 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Sawze Trasa rowerowa w większości po asfalcie. Bardzo ładne krajobrazy, zwłaszcza kwitnący rzepak. Droga w Cierzpiętach fatalna ("kocie łby" pod górkę). Piękna plaża w Nowych Gutach gdzie można odpocząć i się trochę posilić. Droga z Nowych Gut do Orzysza niebezpieczna z uwagi na bardzo duży ruch samochodowy. Polecam.

🚲 Trasa rowerowa: Elbląg - Markowo - Olsztyn Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 122,99 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 034 m

Suma zjazdów: 891 m Max_c74 poleca tę trasę Wycieczka rowerowa na Mazury Zachodnie. Trasa jest łatwa do pokonania, nawierzchnia w większości asfaltowa. Kilka leśnych i polnych ścieżek na krótkich odcinkach bez większych przeszkód. Celem wycieczki były: pałace, dwory, zamki, kościoły, cmentarze i klika innych ciekawych miejsc wartych zatrzymania na chwilę po drodze. Polecam tą trasę.

🚲 Trasa rowerowa: Frombork terenowy Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 1 077 m

Suma zjazdów: 1 065 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Noretkowo Z Elbląga do Fromborka, ale trzymając się w głównej mierze terenu.

🚲 Trasa rowerowa: Perełki architektury Żuław Wiślanych Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,52 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 236 m

Suma zjazdów: 370 m Rowerzystom trasę poleca GR3miasto Żuławy to piękny region, obfity w różnego rodzaju zabudowania, które swój rozwój zapewniają osadnictwu holenderskiemu. Wybierając się na wycieczkę nadal można tu spotkać wiele pięknie rzeźbionych drewnianych domów, wiatraków i zabytków hydrotechnicznych. Architekturę uzupełniają także ceglane kościoły i ich ruiny oraz stare cmentarze mennonickie. Podczas naszej całodziennej wyprawy udało nam się zobaczyć każde z osobna stąd też powyższy tytuł. Głównym celem wycieczki była jednak najstarsza pompa parowa, którą zwiedziliśmy pod okiem przewodnika. Trasa choć wydaje się długa, pokona każdy średniozaawansowany rowerzysta, a jeśli nie, zawsze można wesprzeć się pociągiem.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Mazurskie Tajemnice 2016 - Dzień 2 Początek trasy: Giżycko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,36 km

Czas trwania wyprawy: 23 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 766 m

Suma zjazdów: 762 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę Przebieg trasy drugiego dnia Rajdu Rowerowego MAZURSKIE TAJEMNICE organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Temat przewodni - Mazurskie Historie i Tajemnice. Startujemy z Giżycka. Na wyjeździe z miasta warto odwiedzić Twierdzę Boyen i zrobić sobie pamiątkową fotkę z pruskimi wojakami... Ruszamy w dalszą drogę przemieszczając się cały czas wzdłuż linii brzegowej jezior Kisajno, Dobskie i Dargin. Drogi jakimi się poruszamy to w większości lokalne drogi gruntowe i asfaltowe o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego. Jedynie na odcinku w okolicach Pięknej Góry należy zachować szczególną ostrożność ponieważ poruszamy się tam dość ruchliwym odcinkiem drogi wojewódzkiej. W Sztynorcie warto zatrzymać się na dłuższy postój w przystani jachtowej np. na rybkę ... Kolejny postój planujemy w Mamerkach i zagłębiamy się w mrokach pohitlerowskich starych bunkrów wyglądających jak betonowe klocki rozrzucone pośród krzaków i drzew. Ruszamy dalej, ale pozostajemy w tym samym klimacie - nasz kolejny postój to budowane przez hitlerowców potężne śluzy na Kanale Mazurskim. Jadąc dalej napotykamy na swojej drodze jeden z najatrakcyjniej usytuowanych MOR-ów Greenvelo - nad brzegiem Jeziora Mamry. Chwila przerwy i pomykamy dalej. po drodze kolejna atrakcja - Muzeum Kolejnictwa w Węgorzewie. W dawnym budynku dworca PKP grupa pasjonatów zgromadziła wiele ciekawych eksponatów związanych z historią kolei polskich. Warto odwiedzić ... Po wizycie w muzeum ruszamy dalej w kierunku Giżycka. Po drodze jeszcze mijamy kilka ciekawych miejsc z zapierającymi dech krajobrazami.

🚲 Trasa rowerowa: Nad największe jezioro w Polsce - Śniardwy. Początek trasy: Ryn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 23 m

Suma podjazdów: 50 m

Suma zjazdów: 69 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom

Będąc na Mazurach nie sposób nie zobaczyć największego jeziora w Polsce - Śniardwy.

Jest to jezioro polodowcowe. Lustro wody jest na wysokości 116 m n.p.m., zaś jego głębia wynosi do 23,4 m.

Najtragiczniejszym dniem w dziejach żeglugi na jeziorach Śniardwy oraz Mikołajskim był 21 sierpnia 2007, kiedy to wiejący silny wiatr z prędkością dochodzącą do 130 km/h, czyli 12 w skali Beauforta poprzewracał oraz zatopił kilkadziesiąt łodzi. W wyniku śmierć poniosło 12 osób. Kataklizm trwał tylko 10 min.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mierzeja Wiślana - part 2 Początek trasy: Tolkmicko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 70,78 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 417 m

Suma podjazdów: 2 564 m

Suma zjazdów: 2 556 m JJ_Active poleca tę trasę

Improwizacja po Mierzei Wiślanej od Sztutowa do Krynicy Morskiej. Drogi w większości piaszczyste bądź zakrzaczone. Ogólnie trasa bardzo przyjemna na jednodniową wycieczkę po okolicy. Kilka ciekawych miejsc po drodze m.in. obóz koncentracyjny w Sztutowie, Latarnia Morska w Krynicy, wieża widokowa na "Wielbłądzim Garbie".

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bieńkowo na przełaj Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 169,03 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 197 m

Suma podjazdów: 938 m

Suma zjazdów: 910 m Trasę dla rowerzystów poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa na koniec świata. Trasa prowadzi przez Wysoczyznę Elbląską do Braniewa. Tu właściwie rozpoczyna się właściwa wycieczka, której celem był: opuszczony kościół i cerkiew w Pęciszewie oraz dwory w miejscowości Zagaje i Piele. Po drodze sporo pięknych widoków. Polecam tą trasę.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Elblągu

🚲 Trasa rowerowa: Mazury - wokół czterech jezior. Początek trasy: Giżycko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,25 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 98 463 m

Suma podjazdów: 97 277 m

Suma zjazdów: 98 626 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiejsza mazurska trasa przebiega niebieskim szlakiem rowerowym wokół czterech jezior: Kisajno, Dabskie, Łabap i Dargin.

Większość trasy przebiega po asfaltowych i szutrowych drogach dobrej jakości. Zdarzają się jednak odcinki piaszczyste i co gorsza wykładane kamieniem, na których można stracić... wszystkie plomby w zębach :D

Wiejskie plenery i otaczające jeziora sprawiają, że jedzie się bardzo przyjemnie :)

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Gdzie na rower w woj. warmińsko-mazurskim?

W woj. warmińsko-mazurskim znaleźć możecie jedne z najciekawszych tras rowerowych w Polsce. Przez region przebiega odcinek Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, liczący 397 km. Trasa poprowadzi was wśród najpiękniejszych zamków Warmii, od Elbląga, przez Frombork, Braniewo, Pieniężno, aż do Bartoszyc i Sępopola. Być może najciekawszy jest zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, gdzie Mikołaj Kopernik opracował zręby swojej teorii o ruchu planet wokół słońca. Mazury to Kraina Tysiąca Jezior i warto wybrać się na wycieczkę wokół niektórych z nich. To okazja, by podziwiać z siodełka piękną przyrodę regionu i cieszyć oczy widokiem rozległych słodkich wód. Możecie zaplanować rowerowy weekend na Mazurach i spróbować okrążyć najsłynniejsze jeziora. Trasa rowerowa wokół Jeziora Mamry liczy ok. 50 km, a wokół Jeziora Śniardwy aż 100 km.

Kiedy znudzą wam się jeziora, możecie odwiedzić niezwykłe zabytki, których w woj. warmińsko-mazurskim nie brakuje, nie licząc nawet zamków. Na turystów czeka Święta Lipka z pięknym sanktuarium, w którym codziennie odgrywane są koncerty organowe. Miłośnicy II wojny światowej koniecznie powinni zwiedzić Wilczy Szaniec, rozległy kompleks zrujnowanych bunkrów, w których Hitler urządził jedną ze swoich kwater głównych w czasie II wojny światowej. Amatorzy niecodziennych przygód mogą wybrać się w rejs statkiem po trawie, który umożliwia specjalna pochylnia w Buczyńcu na Kanale Elbląskim. Z dziećmi warto wybrać się do Kosewa Górnego, gdzie w zagrodzie stacji badawczej Instytutu Parazytologii PAN można oglądać z bliska daniele i muflony, pasące się swobodnie.