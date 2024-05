Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 11.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

Wieliczki, ul. Lipowa 1, 2, 2A, 2B, Skowronki, Lipkowo

16.05 od godz. 8:00 do 15:00

Gorczyce, Folwark, Monety kolonia 27, Daniele, 10, 12, 13

17.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat giżycki

Miłki, ul. Giżycka 32, 34, 41, 43, 45, ul. Michała Kajki, ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa, ul. Sportowa, ul. Suwalska 4, 6, 8,, ul. Lipowa, ul. Szkolna

15.05 od godz. 8:00 do 15:00

Rydzewo, ul. Brzozowa od 1 do 11, ul. Niegocińska od 1 do 17,, ul. Galindów od 1 do 24, ul. Leśna 2

16.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gołdapski

Łoje, krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

16.05 od godz. 8:00 do 15:00