Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 21.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat nowomiejski

Orłowo, 11, 20, 22, 21

21.07 od godz. 8:00 do 18:00

Orłowo, 11, 13, 2, 4, 5, 6, 8,

22.07 od godz. 8:00 do 12:00

Orłowo, 16, 16 A, 16 B, 18, 19, 1A, 5

22.07 od godz. 10:00 do 15:00

powiat węgorzewski

Matyski

21.07 od godz. 8:30 do 15:00

powiat mrągowski

Tałty, 1B, 1A, 1F, 1C, 1D, 1E, 1H, 1G, 1I, 1FA

21.07 od godz. 8:30 do 12:00

powiat piski

Niedźwiedzi Róg, od 18 do 35, domki letniskowe

21.07 od godz. 10:30 do 15:00

Oblewo, od 1 do 6

23.07 od godz. 10:00 do 15:00

powiat giżycki

Giżycko, ul. Łąkowa od 1 do 5 oraz od 2 do 22, ul. Wiejska od 15 do 45, od 20 do 40 oraz 46, 48, 51, 53, 69,

22.07 od godz. 7:00 do 17:00