Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 22.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (22.05 9:05) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat iławski

Prątnica od 99 do 101, od 103 do 105, od 109 do 111, 16-67/2, 16-67/3.

22.05 od godz. 9:00 do 12:00

powiat bartoszycki

Liski od 1 do 7, 7A, 8, 8A, od 9 do 16, 18, 21, 21B, 22, 22B, 23, BN, dz. 14-4/9 4/6, Smolanka od 1 do 4, 7, 8, od 10 do 17, 17A, od 21 do 28, 30, 31, 33, 33A, 34, 35, 35B, 36, 37, od 40 do 42, BN, 276/2, 30-259/1, 30-3128/9.

22.05 od godz. 8:00 do 10:00

Liski 19, Roskajmy 1, 4, od 7 do 10, 13, BN, Smolanka 45, 45A, 49, 50, 54, 54A, od 58 do 60, 60A, 62, 62A, Turcz 1, 2, 2A, od 3 do 5, 5A, od 6 do 8, BN.

22.05 od godz. 8:00 do 17:00