Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 28.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

Narzym ulica Leśna 28. 28.05 od godz. 8:15 do 12:30

Idzbark 98, 100, 100A, Lubajny 72, 74, 74.., 74A, 76, 80A, 159, 161, 17-300, 194/21. 28.05 od godz. 9:00 do 13:00

Smykowo . 28.05 od godz. 8:30 do 11:00

Purda 161, 162, 166, 167, 176. 28.05 od godz. 8:00 do 12:30

Barczewko 125, 125A, 128. 28.05 od godz. 7:30 do 11:30

Łęcze 7 B. 28.05 od godz. 9:00 do 14:00

Narzym ulice Cicha 5B, Dworcowa 4, Kościelna 4, 14, Sportowa 1.

28.05 od godz. 8:30 do 12:30

Narzym ulica Łąkowa , dz. 106/7.

28.05 od godz. 11:30 do 14:30

Brodowo 57.

28.05 od godz. 11:45 do 14:45

Nowy Zieluń od 17 do 19, 21, 22, 22A, od 23 do 27, 29, 30, 551/S, 0017-47/7.

28.05 od godz. 8:45 do 12:45

powiat giżycki

Giżycko, ul. Olsztyńska 11, 11A, od 3Ado 3G, od 5A do 5F krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

29.05 od godz. 7:00 do 16:00

powiat ełcki

Długochorzele, od 13 do 20

29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Chruściele, dz. 420/3, dz. 63/15, dz. 68/3, dz. 420/13

4.06 od godz. 10:00 do 12:30