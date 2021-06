Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 28.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (28.06 12:08) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat ełcki

Popowo

28.06 od godz. 10:00 do 15:00

Kurzątki

28.06 od godz. 12:00 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat ełcki

Ostrykół, Leśniczówka

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Prostki, gmina Prostki krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego., Ostrykół, gmina Prostki krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylinek

29.06 od godz. 8:00 do 12:00

Kobylin

29.06 od godz. 10:00 do 15:00

Kałęczyny, od 1 do 14, od 24 do 25B

30.06 od godz. 10:00 do 15:00

Koziki

30.06 od godz. 12:00 do 18:00

Mołdzie, ul. Pogodna od 33 do 39, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30, 33, dz.102,

1.07 od godz. 8:00 do 12:00