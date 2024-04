Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 4.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat ełcki

Ełk, ul. Baranki, ul. Grajewska, ul. św. Maksymiliana Marii Kolbe

5.04 od godz. 7:00 do 16:00

Rożyńsk, dz. 46, 47, 36/1, 5/9, 5/4 i ogródki działkowe

5.04 od godz. 8:00 do 16:00

Długochorzele, 1-20

9.04 od godz. 8:00 do 8:00

Rożyńsk Wielki, dz. 148/21,

10.04 od godz. 8:00 do 14:00

Długosze, 31-37

11.04 od godz. 8:00 do 18:00

Wityny, 3-10, hydrofornia

24.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat mrągowski

Inulec, Zełwągi, od 1 do 3A, Faszcze, od 26 do 38E

5.04 od godz. 8:00 do 16:00

powiat gołdapski

Dubeninki, ul. Krótka 1, 2, 3, 4, 5, 6, Straż Graniczna, ul. Michała Kajki 3, 5, 6, 6F, 7, 8, 9

8.04 od godz. 8:00 do 10:00