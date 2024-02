Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 7.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat bartoszycki

Unikowo.

2.07 od godz. 9:20 do 13:30

Sępopol ulice Adama Mickiewicza od 5 do 8, 10, od 12 do 18, od 20 do 22, Boczna 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 2-132, Korszyńska 2A, 19, Marii Konopnickiej od 1 do 12, Stefana Grodzickiego 1, od 3 do 12, 12A, od 13 do 19, od 21 do 37, 3-120, dz. 281-119, Wolności 1, 1A, od 2 do 13, 3-177 , 0003-36/3.

2.07 od godz. 9:00 do 14:00

Sępopol ulice Adama Mickiewicza od 1 do 4, Korszyńska 11, 3-40/1 (GPO), Piaskowa 1, 2, 2B, od 3 do 13, 13A, od 14 do 17, 19, 21, 23, 3-94 (GPO).

2.07 od godz. 13:00 do 14:00