Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 653 Olecko - Suwałki. Wszystkie osoby podróżujące oplem były pod wpływem alkoholu (zdjęcia)

Skradziony zabytek wrócił do muzeum po 40 latach

To sensacyjna informacja. Policja odzyskała skradziony niemal 40 lat temu sztylet. Kindżał należał do kolekcji Tatarianów - jedynej takiej w Polsce i jednej z najcenniejszych w zbiorach Muzeum Podlaskiego. W sierpniu służby odnalazły go w domu pasera... w podbiałostockich Zaścian...