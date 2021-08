Wypadki w pracy i katastrofy budowlane w województwie podlaskim. Tragedie, które wstrząsnęły Podlaskiem (zdjęcia)

W ciągu ostatnich lat w województwie podlaskim doszło do wielu wypadków w pracy. Niestety często śmiertelnych. Tak było m.in. podczas budowy ulicy Klepackiej w Białymstoku czy przycinki drzew na Rynku Kościuszki, gdzie dwaj pracownicy runęli z kilu metrów na chodnik. Jeden zmarł w szpitalu, drugi był w stanie krytycznym. Przeczytaj koniecznie artykuł: Wypadek przy pracy. Kto odpowiada za wypadek w pracy. Komu przysługuje odszkodowanie? Co jeśli do wypadku w pracy doszło z winy pracownika?

