Wysokie Mazowieckie. Od września ruszy nauka robotyki w Centrum Kształcenia Zawodowego. Uczniowie będą praktykować w Mlekovicie OPRAC.: OG

Uczniowie po ukończeniu szkoły będą mieć szansę na zatrudnienie w Mlekovicie Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Technik robotyki to zawód przyszłości. Szansę na kształcenie w tym kierunku otrzymają młodzi mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego. We wrześniu startuje nowy profil w Centrum Kształcenia Zawodowego. Uczniowie będą się szkolić m. in. pod okiem specjalistów z Mlekovity. Zakład liczy na nowe pokolenie ekspertów w dziedzinie robotyki.