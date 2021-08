Wystawa Psów Nierasowych w Suwałkach. Gwiazdami będą kundle! (ZDJĘCIA)

To jedyna taka impreza w Polsce skierowana do właścicieli kundelków, mieszańców i nierasowych psów. Jak pokazały poprzednie edycje, Wystawa Psów Nierasowych jest okazją do zabaw i wzruszeń. Każdy uczestnik otrzymuje prezent za uczestnictwo w wydarzeniu.

W tym roku wystawa odbędzie się 28 sierpnia, w godz. 12-15. Będą zabawy dla dzieci, występ zespołu KEYS, a nawet fotobudka, w której będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie ze swoim psem. Tradycyjnie nie zabraknie konkursów. Przyznane zostaną wyróżnienia w kilku kategoriach, np. najdłuższy ogonek, najweselsze spojrzenie, najciekawsze umaszczenie, historia naszej znajomości. Zgromadzona publiczność wybierze swojego faworyta.