Wystawa „Wiele dróg – jeden cel. Ku niepodległej” gości w Suwałkach. Jest konkurs dla odwiedzających (ZDJĘCIA) Olga Goździewska-Marszałek

Wystawa „Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej” zawitała do Suwałk. To opowieść o odzyskiwaniu niepodległości w obecnym województwie podlaskim. Ekspozycję można odwiedzać do 4 września. Na zwiedzających czeka konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.