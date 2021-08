Wystawa "Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej" została otwarta w Sejnach. Ekspozycja odwiedzi 14 miast

Na ekspozycję "Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej" składa się 14 plansz. Każda tablica odpowiada innemu powiatowi w województwie. Uroczyste otwarcie wystawy plenerowej odbyło się w parku w Sejnach o godz. 12.30. Data otwarcia wystawy nie jest przypadkowa.

- Bardzo się cieszę, że ta wystawa dotarła do Sejn w 102. rocznicę powstania sejneńskiego - powiedział Maciej Tomasz Plesiewicz, starosta sejneński.

Powstanie to przyczyniło się do odzyskania niepodległości. 26 sierpnia 1919 roku polscy powstańcy odbili Sejny z rąk litewskich. Wydarzenie to uważane jest za jedno z niewielu zwycięskich zrywów niepodległościowych. Ekspozycja w pewien sposób oddaje hołd walczącym w powstaniu.

- Mam nadzieję, że ta wystawa przyczyni się do umocnienia idei niepodległościowej wśród młodych pokoleń - podkreślił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Autorami wystawy są: Krzysztof Kossakowski, Piotr Niziołek i Paweł Okołot. Ekspozycja ma charakter ruchomy. Odwiedzi 14 miast w województwie podlaskim, oprócz Sejn będą to: Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Kolno, Łomża, Mońki, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Wysokie Mazowieckie oraz Zambrów.