Wystawa "Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej" została otwarta w Sejnach. Ekspozycja odwiedzi jeszcze 13 miejscowości w regionie

Na ekspozycję "Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej" składa się 16 plansz. Uroczyste otwarcie wystawy plenerowej odbyło się w parku w Sejnach o godz. 12.30. W uroczystości wzięli udział m.in. starosta sejneński Maciej Plesiewicz, burmistrz Sejn Arkadiusz Nowalski, przedstawieciele białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej: Urszula Gierasimiuk i dr Jarosław Schabieński, ks. Zbigniew Bzdak - proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach oraz samorządowcy i mieszkańcy.

Data otwarcia wystawy nie jest przypadkowa.

- Bardzo się cieszę, że ta wystawa dotarła do Sejn w 102. rocznicę powstania sejneńskiego - powiedział Maciej Tomasz Plesiewicz, starosta sejneński.

Powstanie to przyczyniło się do odzyskania niepodległości. 26 sierpnia 1919 roku polscy powstańcy odbili Sejny z rąk litewskich. Wydarzenie to uważane jest za jedno z niewielu zwycięskich zrywów niepodległościowych. Ekspozycja w pewien sposób oddaje hołd walczącym w powstaniu.