Wyświęcenie nowej cerkwi w Bielsku Podlaskim [ZDJĘCIA, WIDEO]

Najnowsza świątynia w mieście nie jest typowa, a to dlatego, że jest ona integralną częścią innego budynku. Świątynia została dobudowana do Domu Kultury Prawosławnej, gdzie mieści się również prawosławne przedszkole i szkoła podstawowa.

Inicjatorem powstania cerkwi jest proboszcz Parafii Narodzenia NMP Jerzy Bogacewicz, który pełni zarazem funkcję dyrektora DKP. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2017 roku, prace prowadził Robert Czapiuk. Zaangażowany był także Jan Miniuk, założyciel i szef Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „Maksbud".

Piękne polichromie wewnątrz rozpisali absolwenci bielskiego Studium Ikonograficznego. Cerkiew zaprojektowana jest tak by na co dzień pełnić funkcje niewielkiej kaplicy, jednak jeśli podniesie się specjalne rolety łączy się ona z rozległym holem i powierzchniowo staje się naprawdę duża. W zamyśle cerkiew przede wszystkim powstała na potrzeby Domu Kultury Prawosławnej, a także prawosławnej szkoły i przedszkola, ale, jak podkreśla ks. Bogacewicz, będzie ona także otwarta na dla wiernych z zewnątrz. W planie jest, by odbywały się tam niedzielne nabożeństwa otwarte dla wszystkich.

