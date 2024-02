Wysyp tanich aut osobowych od komornika! Mamy zdjęcia i kuszące ceny. Mercedesy, Land Rovery, Jaguary i wiele innych

Samochody osobowe po okazyjnych cenach. Sprawdź licytację komornicze

Trzeba śmiało przyznać, że zakup pojazdu z licytacji komorniczych to fantastyczna okazja do tego, by zaoszczędzić trochę gotówki, jednocześnie ciesząc się samochodem, który jest w dobrym stanie. Warto pamiętać, że w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Jak licytować, gdzie znaleźć oferty, co muszę wiedzieć?

Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem [TUTAJ] oraz przystąpienia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi.

CZYTAJ TEŻ: Nowe licytacje w regionie. Niedrogie samochody i maszyny rolnicze do wzięcia od skarbówki. Jest nawet Opel Insignia

Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Wszystkie dostępne w naszej galerii zdjęć licytacje komornicze znaleźć można pod adresem - [TUTAJ].