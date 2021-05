Wyszki. Ktoś wyrzucił do lasu azbestowe płyty. Gdy wójt zapowiedział interwencję policji, płyty zniknęły

Przypomnijmy, na poczaku kwietnia otrzymaliśmy maila. Jak informował czytelnik (nazwisko do wiadomości redakcji), był w rodzinnych stronach. W lasku koło wsi Łuczaje (w gminie Wyszki) zobaczyłem mnóstwo płyt azbestowych, którymi kiedyś kryto dachy. - Nie wiem, jak długo tam leżą, ale przecież ktoś, powinien się tym zająć. Na przykład gmina, która musi dbać o ochronę środowiska - napisał czytelnik i dołączył do maila zdjęcia.

- Można powiedzieć, że zadziałaliście prewencyjnie. Gdy artykuł w internecie ukazał się artykuł leżącym w lesie azbeście, dostaliśmy anonimowy sygnał, że sprawa tego wysypiska zostanie rozwiązana, więc nie trzeba zawiadamiać organów ścigania. I rzeczywiście azbestowe płyty z lasku koło wsi Łuczaje zniknęły. Z tego, co wiem osoby, które je tam wyrzuciły, zabrały płyty i przewiozły je na swoje posesje. Teraz leżą tam, już zafoliowane i czekają na swoją kolej do odbioru - opowiada Mariusz Korzeniewski, wójt gminy Wyszki.

- Prawdopodobnie ktoś wymieniał dach na budynku gospodarczym lub mieszkalnym, wywiózł ten azbest do lasu, by pozbyć się problemu. Niestety, mamy sporo takich przypadków, że mieszkańcy wyrzucają coś do lasu. Musimy ustalić, czy to działka gminna czy prywatna. Wyślę tam pracownika, żeby wszystko dokładnie ocenił. Szkoda, że nikt tego do gminy nie zgłosił. Gdyby ktoś do nas napisał albo zadzwonił, natychmiast byśmy zareagowali i od razu sprawdzili w czym rzecz - przyznaje Mariusz Korzeniewski.

Wójt obiecał nam, że sprawdzi, co to za działka, czy ma numer i do kogo należy. Jak zapewnił, gmina co roku stara się zbierać azbest z gospodarstw na swoim terenie.

- Jeżeli pozyskamy środki z urzędu wojewódzkiego, a właściwie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zbiórkę azbestu to to robimy. Na przykład w zeszłym roku były zbierane informacje o azbeście, jest lista kolejkowa i odbieramy z gospodarstw. Tyle że azbestu nie zbieramy co roku, bo nie zawsze dostajemy na to odpowiednią pulę funduszy. Jak mówię, rok temu odbieraliśmy azbest, a chyba dwa lata temu nie, bo nie dostaliśmy środków na ten cel. Mieszkaniec, który wymienia dach i zdejmuje azbest, składa go u siebie w jakimś bezpiecznym miejscu w palety, foliuje i zgłasza do gminy, a my zgodnie z listą organizujemy odbiór tego materiału przez firmę zewnętrzną, z którą mamy podpisaną umowę - tłumaczył wójt Korzeniewski.