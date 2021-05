Z BioLoc w smartfonie, każdy może zostać naukowcem. Trwa konkurs dla uczniów

Wysoki poziom cukru to większe ryzyko ciężkiego COVID-19! Naukowcy wykazali, jak hiperglikemia wpływa na powikłania infekcji koronawirusem

Badacze opisali związek między podwyższonym poziomem cukru we krwi a występowaniem powikłań COVID-19, wskazując na jego liczne konsekwencje zdrowotne. Hiperglikemia to stan występujący nie tylko w nieprawidłowo leczonej lub zaniedbanej cukrzycy, ale też zespole metabolicznym. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego stanu, choć poziom glukozy można łatwo zmierzyć w profilaktycznym badaniu laboratoryjnym lub za pomocą domowego glukometru. Glikemię warto kontrolować, bo prewencja cukrzycy to zarazem lepsza ochrona przed koronawirusem!