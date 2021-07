Paweł Gierach trafi do GKS Katowice na zasadzie transferu definitywnego. Do Jagiellonii (Akademii Piłkarskiej) trafił w 2017 roku

W 2018 roku wraz z drużyną juniorów młodszych zdobył tytuł mistrzów Polski. W 2019 roku został wypożyczony do pierwszoligowych Wigier Suwałki, w których spędził dwa ostatnie sezony.