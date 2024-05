Zaginął 34-letni mieszkaniec Łomży. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Widziałeś go?

Ktokolwiek widział

Mężczyzna ostatni raz widziany był wczoraj, koło godz.21 nawiązał kontakt z rodziną i powiedział, że ok. 1 wróci do domu z trasy, do chwili obecnej nie ponowił kontaktu.

Rysopis:

170 cm wzrostu,

oczy niebieskie,

włosy brązowe,

średniej budowy ciała.

Poszukiwany Łukasz Darmetko KMP Łomża

Zaginiony ubrany był w ciemne spodnie jeansowe, szara bluzę i czarne buty sportowe.