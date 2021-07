Zaginął Piotr Józef Brzeski. Turysta z Niemiec wypoczywał w miejscowości Tuchlin dd

Policjanci z powiatu piskiego poszukują 49-letniego Piotra Józefa Brzeskiego. To turysta z Niemiec, który wypoczywał w miejscowości Tuchlin w gminie Orzysz. Miejsce zakwaterowania opuścił we wtorek około południa. Do tej pory nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z gospodarzami.